Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Devlet THM Korosu "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi

        Sivas'ta Devlet THM Korosu "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi

        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses ve Saz Sanatçıları "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 09:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Devlet THM Korosu "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi

        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses ve Saz Sanatçıları "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, koro ve solo olarak nihavent, muhayyerkürdi, karcığar ve rast makamında sanat müziği şarkıları ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini seslendirdi.

        Müzikseverler, türkü ve şarkılara eşlik ederek türkü dolu bir gece yaşadı.

        Konseri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar

        Benzer Haberler

        Göçmen kuşların durağı kuruma noktasına gelmişti, şimdi ise dolup taştı Siv...
        Göçmen kuşların durağı kuruma noktasına gelmişti, şimdi ise dolup taştı Siv...
        U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale çıkanlar belli oldu
        U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale çıkanlar belli oldu
        Başkan Uzun: "Atıl yapıları tek tek şehre kazandırıyoruz"
        Başkan Uzun: "Atıl yapıları tek tek şehre kazandırıyoruz"
        Sivas BBP İl Başkanı adayı Hakan Sezerer oldu
        Sivas BBP İl Başkanı adayı Hakan Sezerer oldu
        Sivas'ta barajdan çıkarılan eski malzemeler köy fırınının önünde sergileniy...
        Sivas'ta barajdan çıkarılan eski malzemeler köy fırınının önünde sergileniy...
        Ulaş'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Ulaş'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı