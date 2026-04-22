Sivas'ta devrilen otomobilin çarptığı 2 iş yerinde hasar oluştu

Sivas'ta devrilen otomobilin çarptığı 2 iş yerinde hasar meydana geldi. Y.E.D. yönetimindeki 58 ER 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptıktan sonra kaldırıma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadığı kazada 2 iş yerinde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.