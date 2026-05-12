Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'yi yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

