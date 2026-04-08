Sivas'ta kavga ihbarına gelen polislere davul zurnalı kutlama

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mahalle sakinleri, "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerine Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle davul zurna çalıp pasta keserek sürpriz yaptı.



Kale Mahallesi Muhtarı Adem Kader ve mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak için farklı bir etkinlik planladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kader, mahallede büyük bir kavga olduğu ihbarında bulundu.



İhbar üzerine Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, kavga yerine davul ve zurna eşliğinde karşılandı.



Maytap patlatan mahalle sakinleri, çiçek takdim ettikleri polisler için pasta kesti. Olayın sürpriz olduğunu anlayan polisler şaşkınlık yaşadı.



Muhtar Kader, polislerin yıl boyunca fedakarca görev yaptığını belirterek, "365 gün bizleri koruyorsunuz, biz de gününüzü unutmadık, böyle bir sürpriz yapmak istedik. Allah razı olsun, işiniz rast gelsin." dedi.



Sürpriz karşısında duygulanan polis ekipleri ise başta şehitler olmak üzere tüm emniyet mensuplarını rahmetle andıklarını dile getirerek, mahalle sakinlerine teşekkür etti.

