Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sivas'ta kitap okuyan veliler ödüllendirildi

        Sivas'ta kitap okuyan veliler ödüllendirildi

        Sivas'ta bir ilkokulda "Anneler Okuyor" projesi kapsamında evlerinde hikaye kitabı okuyan ve sınav sonucu dereceye giren anneler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burhan Haksever İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Fatma Yıldız koordinesinde, "Anneler Okuyor" projesi kapsamında okuldan aldıkları hikaye kitaplarını evlerinde okuyan anneler için sınav düzenlendi.

        Sınavda dereceye giren anneler için gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Burhan Haksever İlkokulu Müdürü Kenan Sarı, çok alışık olmadıkları ama kalpleri ısıtan, kendilerini heyecanlandıran bir ödül tören için bir arada olduklarını söyledi.

        Projeye katkı sağlayan tüm velilere teşekkür eden Sarı, "Genelde bu kürsüde öğrencilerimizin başarılarını alkışlarız ancak bugün roller değişti. Bugün sahnede hayatımızın en gerçek hikayelerinin başkahramanları, yani anneler var." dedi.

        Kitap okumanın önemine dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

        "Bir anne kitap okursa, o evde bir kütüphane kurulur. Bir anne bir hikayenin peşine düşerse, evladı o hikayenin kahramanı olmak için can atar. Sizler bu yarışmaya katılarak sadece sayfaları çevirmediniz, evlatlarınıza kelimelerden daha güçlü bir ders verdiniz. Onlara, öğrenmenin yaşının olmadığını, merak etmenin asaletini ve bir kitabın kapağını açmanın yeni bir dünyanın kapısını aralamak olduğunu bizzat gösterdiniz. Okuduğunuz o hikayelerde belki kendinizi, belki çocukluğunuzu, belki de çocuklarınızın geleceğini buldunuz ama en önemlisi, günlük hayatın o yoğun koşturmacası içinde kendinize ve ruhunuza bir alan açtınız. Bizim gözümüzde, o kitabı eline alıp büyük bir heyecanla yarışmaya dahil olan her anne, bu yarışmanın birincisidir. Sizler bu okulun sadece velisi değil, eğitim yolculuğumuzun en kıymetli ortaklarısınız."

        Sarı, proje koordinatörü öğretmen Fatma Yıldız ve hikayeleri hazırlayan eşi Mustafa Yıldız'a teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından Sarı, dereceye giren Fadime Demir, Müzeyyen Dolmuş ve Semra Demir Kıratik'e plaket ve kitap takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

