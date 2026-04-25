Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sivas Haberleri Sivas'ta yağışların ardından biriken sular Kızılırmak'a tahliye ediliyor

        Sivas'ta yağışların ardından biriken sular Kızılırmak'a tahliye ediliyor

        Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanak ve kar sularının erimesiyle oluşan taşkın suları, ekiplerce Kızılırmak'a tahliye ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 15:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçeye bağlı Dışkapı köyünde yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar ve eriyen karların ardından bazı bahçeleri su bastı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

        Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan suyun Kızılırmak'a yönlendirilmesi amacıyla iş makinesiyle hendekler açarak tahliye kanalları oluşturdu.

        Muhtar Güneş Toplu, aşırı yağışların yerleşim yerleri ve ekili arazilere zarar verdiğini söyledi.

        Acısu Deresi'nin taşmasıyla arazi ve meralarının su altında kaldığını belirten Toplu, özel idare ekiplerinin suyu tahliye etmeye çalıştığını kaydetti.

        Öte yandan, göleti andıran araziler de bazı kuş türlerinin uğrak yeri oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

