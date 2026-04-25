Sivas'ta yağışların ardından biriken sular Kızılırmak'a tahliye ediliyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanak ve kar sularının erimesiyle oluşan taşkın suları, ekiplerce Kızılırmak'a tahliye ediliyor.



İlçeye bağlı Dışkapı köyünde yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar ve eriyen karların ardından bazı bahçeleri su bastı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.



Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan suyun Kızılırmak'a yönlendirilmesi amacıyla iş makinesiyle hendekler açarak tahliye kanalları oluşturdu.



Muhtar Güneş Toplu, aşırı yağışların yerleşim yerleri ve ekili arazilere zarar verdiğini söyledi.



Acısu Deresi'nin taşmasıyla arazi ve meralarının su altında kaldığını belirten Toplu, özel idare ekiplerinin suyu tahliye etmeye çalıştığını kaydetti.



Öte yandan, göleti andıran araziler de bazı kuş türlerinin uğrak yeri oldu.

