Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Belediye Gençlik Kulübü üyeleri sağlık taraması yaptı

        Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Belediye Gençlik Kulübü üyeleri sağlık taraması yaptı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile Belediye Gençlik Kulübü üyeleri, vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Belediye Gençlik Kulübü üyeleri sağlık taraması yaptı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile Belediye Gençlik Kulübü üyeleri, vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yaptı.

        Kapalı halk pazarında gerçekleşen taramada, vatandaşların şeker, tansiyon ve boyları ölçüldü, kiloları kontrol edildi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği taramayla ilgili konuşan Suşehri Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hümeyra Hançer Tok, "Halk pazarımızda, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte boy, kilo ve tansiyon ölçümleri yapılmış, sağlıklı beslenme ile meme ve prostat kanseri konularında bilgilendirici eğitimler verilmiştir." dedi.

        Araştırma Görevlisi Dr. Taha Yasir Mert ise 500 vatandaşa tansiyon ölçümü gerçekleştirildiğini, katılımcılara sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler aktarıldığını kaydetti.

        Belediye Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Sezgin ise bu tür organizasyonların sürekli devam edeceğini belirterek, "Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun talimatlarıyla sosyal aktivitelere gençlerimizle birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Çorum FK mesaisi
        Uzmandan hemofili uyarısı: "Erken tanı hayat kurtarıyor"
        Leylekler yuvaya döndü, fabrikada üretime ara verildi
        İlkokul öğrencileri okulda kurulan "iyilik istasyonu" ile paylaşmayı öğreni...
        Sivas'ta 87 çocuk 64 koruyucu aileye emanet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl...
        Sivas'ta üç kişinin yaralandığı kazada araç hurdaya döndü: O anlar kamerada