Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Belediye Gençlik Kulübü üyeleri sağlık taraması yaptı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile Belediye Gençlik Kulübü üyeleri, vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yaptı.



Kapalı halk pazarında gerçekleşen taramada, vatandaşların şeker, tansiyon ve boyları ölçüldü, kiloları kontrol edildi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği taramayla ilgili konuşan Suşehri Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hümeyra Hançer Tok, "Halk pazarımızda, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte boy, kilo ve tansiyon ölçümleri yapılmış, sağlıklı beslenme ile meme ve prostat kanseri konularında bilgilendirici eğitimler verilmiştir." dedi.



Araştırma Görevlisi Dr. Taha Yasir Mert ise 500 vatandaşa tansiyon ölçümü gerçekleştirildiğini, katılımcılara sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler aktarıldığını kaydetti.



Belediye Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Sezgin ise bu tür organizasyonların sürekli devam edeceğini belirterek, "Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun talimatlarıyla sosyal aktivitelere gençlerimizle birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



