        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Suşehri'nde cadde aydınlatmaları yenileniyor

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, cadde aydınlatmalarında yenileme çalışması başlatıldı.

        Giriş: 14.04.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Sivas Caddesi'nde aydınlatma direklerinin montajı kapsamında başlatılan kazı çalışmalarını inceleyerek, süreç hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

        Dekoratif aydınlatma direklerinin ilçeye güzel bir görünüm katacağını söyleyen Kayaoğlu, "Çalışmalarımızın birinci etabına Sivas Caddesi Hükümet Konağı önünden başladık. Jandarma Kavşağı bölgesine kadar karşılıklı olarak dekoratif aydınlatma direklerimiz dikilecek." dedi.

        Direkler dikilirken altyapısı tamamlanan bölgelerde yeniden parke taşı döşemesi yaptıklarını belirten Kayaoğlu, "Bu güzel hizmet sürecinin birinci etabında vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Kısa sürede tamamlayacağımız birinci etap çalışmamız ilçemizin estetik görünümüne katkı sağlayacak. Aydınlatma gece saatlerinde daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak." diye konuştu.

        Kayaoğlu, aydınlatma çalışmalarının ilk etabında 100 aydınlatma direğinin montajının gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

