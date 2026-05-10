Zara'da Anneler Günü kutlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, Anneler Günü'nü kutladı.



Annelerin hakkının asla ödenmeyeceğini belirten Çelik, "Annelerimiz her türlü fedakarlık ve şefkatle bizleri saran değerli varlığımızdır. Belediye olarak annelerimizin evlatlarının yetişmesinde sarf ettikleri çabalara destek olabilmek adına çok yakında çocuk eğitim merkezi ve kreş salonumuzu hizmete açacağız. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum." dedi.



Konuşmanın ardından Çelik, üç engelli evladına bakan 80 yaşındaki Emine Karaoğlu'na yılın annesi ödülünü, şehit anneleri ve gazi eşlerine de çeşitli hediyeler verdi.



