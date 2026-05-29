Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ve gazi ailelerine ziyaret
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Soytürk, 1993'de Diyarbakır'da şehit olan Şenol Kartal'ın ailesini ziyaret ederek, bayramını kutladı.
Aile ile bir süre sohbet eden Soytürk, şehit ailelerine her zaman kapılarının açık olduğunu ifade etti.
Soytürk, ardından Kıbrıs Gazisi Zeki Demirkol'un ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.
Ziyarette Vali Soytürk'e Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.
