Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 20:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçe genelinde etkili olan kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.

        İlçeye bağlı İnecik Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altında kaldı.

        Oğuzlu Mahallesi'nde de dolu nedeniyle ekili tarım alanları zarar gördü.

        İnecik Mahallesi ile Araphacı Mahallesi arasındaki yolda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli dolu nedeniyle tarlalarda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Başkan Yüceer vatandaşlarla bayramlaştı
        Başkan Yüceer vatandaşlarla bayramlaştı
        Bakan Bolat: Bizi iyi bir ikinci yarı yıl bekliyor
        Bakan Bolat: Bizi iyi bir ikinci yarı yıl bekliyor
        Ticaret Bakanı Bolat: "Haziran'da ihracatta büyük artış bekliyoruz" Ticaret...
        Ticaret Bakanı Bolat: "Haziran'da ihracatta büyük artış bekliyoruz" Ticaret...
        Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da bayramlaşma programında konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da bayramlaşma programında konuştu:
        Tekirdağ Valisi Soytürk, görev başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, görev başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten görev başındaki personele bayram ziyareti
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten görev başındaki personele bayram ziyareti