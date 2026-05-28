Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da bayramlaşma programında konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Çok sayıda ülkenin gıpta ettiği, imrendiği, rol model aldığı bir Türkiye'miz var. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın başarılı, güçlü, dirayetli, liderliği ve kadrolarının 2002'den bu yana gösterdiği büyük performans, başarılı performansla Türkiye artık dünyada öncü ve kurucu bir ülke, dikkate alınan saygın itibarlı bir ülke." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen Bolat, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bolat’ı, Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı.

        Bolat, Polisevi’nde emniyet mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra Zübeyde Hanım Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bolat, partililerle bayramlaştı.

        Burada konuşan Bolat, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

        Dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bolat, çevre coğrafyada yaşanan savaş ve krizlere dikkati çekti.

        Türkiye’nin 3 Kasım 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istikrarını koruduğunu ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

        "Etrafımız adeta ateş çemberi. Şer güçler sürekli dünyada istikrarsızlık ve kaos oluşturmaya çalışıyor. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Çok sayıda ülkenin gıpta ettiği, imrendiği, rol model aldığı bir Türkiye'miz var. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın başarılı, güçlü, dirayetli, liderliği ve kadrolarının 2002'den bu yana gösterdiği büyük performans, başarılı performansla Türkiye artık dünyada öncü ve kurucu bir ülke, dikkate alınan saygın itibarlı bir ülke. Türkiye'miz tam bir istikrar adası, güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor."

        Bakan Bolat, Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirde dolar bazında önemli büyüme kaydettiğini belirterek, tarım, sanayi, ulaştırma, altyapı, enerji, çevre, eğitim, sağlık ve savunma sanayisi gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

        Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması ve dış ticaret dengesinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bolat, Türkiye ekonomisinin krizlere karşı dayanıklı olduğunu dile getirdi.

        Türkiye’nin çevresinde savaşların sürdüğünü belirten Bolat, birçok İslam ülkesinin çatışmalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

        Enerji fiyatlarında dünyada ciddi artışlar yaşandığını anlatan Bolat, hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de enerji ve temel ham madde tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi.

        Bolat, geçen yıl kuraklık, don ve sel gibi afetler nedeniyle küçülen tarım sektöründe bu yıl çift haneli büyüme beklendiğini kaydetti.

        Bölgede barışın sağlanmasını temenni ettiklerini belirten Bolat, Gazze’de yaşananlara dikkati çekerek, Türkiye'nin dış politika ve savunma politikalarında barışın tesisi için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

        Türkiye'nin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Bolat, hükümetin eğitim, sağlık, ekonomi, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

