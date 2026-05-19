Tekirdağ'da asayiş

Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı. Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı. - Uyuşturucu hap ele geçirildi Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. - Üst aramasında uyuşturucu bulundu Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

