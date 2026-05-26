        Tekirdağ'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

        REMOVE

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 16:24 Güncelleme:
        REMOVE

        REMOVE

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Tekirdağ kara yolundaki TOKİ uygulama noktasında sürücüleri denetledi.

        Denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı ve alkollü araç kullanımına yönelik kontroller yapıldı.

        Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yolculara da güvenli yolculuk için bilgilendirmelerde bulundu.

        Uygulama noktasında sürücü ve yolculara kolonya ile çikolata ikram edildi.

        Bayram tatili süresince trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

        İstanbul-Tekirdağ kara yolu üzerinde bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

