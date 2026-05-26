Tekirdağ'da kurban pazarlarında arife yoğunluğu

Tekirdağ'da Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.



Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapıldı.



Hayvan satıcısı Şenol Karagülle, AA muhabirine, arife gününde pazardaki hareketliliğin arttığını söyledi.



Satışların bayramın son gününe kadar süreceğini belirten Karagülle, yarın işlerin daha da yoğunlaşmasını beklediklerini ifade etti.



Vatandaşlardan Ali Serdar ise bütçelerine uygun kurbanlığı seçmek için pazarı gezdiklerini kaydetti.

