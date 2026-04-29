Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "Dijital Dünyada Çocuk ve Aile" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından "Dijital Dünyada Çocuk ve Aile" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insanların bir çok şeye bağımlı olabileceğini ve bunun olumsuz sonuçları olabildiğini söyledi.

        Bağımlı olan insanların yanlış olduğunu bile bile o davranışı sürdürdüğünü ifade eden Bilgiç, "İnsanların yanlış ve günah olduğu bilmesine rağmen bir davranışı sürdürmeye devam etmesi bağımlılıktır. Modern köledir bağımlı. İnsanlar için iki şey bağımlılık hoş görülebilir. Allah'a bağımlı olmak ile okumaya ve öğrenmeye bağımlı olmak. Bunların dışındaki bütün bağımlılıklar insanı köle yapar. Aileler ve çocuklar dijital dünyanın bağımlısı olmamalı. Dijital dünyada ihtiyaç olduğu kadar zaman geçirilmeli." dedi.

        Bilgiç, insanların bir şeye bağımlı olarak o şeyin kölesine dönüştüğünü belirterek, insanların hayatının merkezinde Allah'a kulluk ve öğrenmek olması gerektiğini dile getirdi.

        Programa, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, müftülük çalışanları ve aileler katıldı.


















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

