Tekirdağ'da dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.



İlçede dün etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.



Dolu nedeniyle ilçeye Oğuzlu Mahallesi'nde buğday ve arpa ayçiçeği ekili 5 bin dekar alan zarar gördü.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TARSİM ekipleri, doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması yaptı.







