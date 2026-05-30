Tekirdağ'da dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.
Giriş: 30.05.2026 - 09:29
İlçede dün etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.
Dolu nedeniyle ilçeye Oğuzlu Mahallesi'nde buğday ve arpa ayçiçeği ekili 5 bin dekar alan zarar gördü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TARSİM ekipleri, doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması yaptı.
