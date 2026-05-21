Tekirdağ'da hayatını kaybeden engelliler için mevlit okutuldu
Tekirdağ'da, ahirete irtihal etmiş engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Tekirdağ'da, ahirete irtihal etmiş engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Tekirdağ Müftülüğü ile Hasan Sezai Tasavvuf Müziği Kültürü Araştırmaları Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Furkan Öztürk, katılımcılara teşekkür etti.
Ardından ahirete irtihal etmiş engelli vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunup ilahi ve kasideler seslendirildi.
Program, sonunda katılımcılara kitap hediye edildi, yemek ikramında bulunuldu.
Programa Tekirdağ İl Müftü Vekili Harun Bayraktutar, engelli bireyler, aileleri ve din görevlileri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.