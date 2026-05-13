Tekirdağ'da kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaattan yaklaşık 100 bin lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.





Yenimahalle Millet Caddesi'nde yapımı süren bir binada bulunan elektrik kablolarının çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.





İhbar üzerine çalışma başlatan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelilerinin B.Ç. ve M.Ö. olduğunu belirledi.





Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



