Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da kurulan deprem laboratuvarında binalar gerçek ölçekte test ediliyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kampüsünde kurulan Yapısal Deprem Laboratuvarı, bölgedeki yapıların depreme dayanıklılığını belirlemek ve yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla faaliyetlerine başladı.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaklaşık 4 bin metrekare alanda kurulan laboratuvar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile NKÜ Rektörü Mümin Şahin öncülüğünde hayata geçirilirken, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da finansman sürecine destek sağladı.

        Laboratuvarda özellikle Tekirdağ ve çevresindeki yapıların deprem performansı analiz edilerek, riskli yapıların belirlenmesi ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, AA muhabirine, "Depreme dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Bal, laboratuvarın ileri teknolojilerle donatıldığını belirterek, "Deprem sönümleyicilerin geliştirilmesi, yüksek katlı betonarme, çelik ve ahşap yapıların test edilmesi gibi birçok çalışma burada gerçekleştiriliyor. Yeni nesil teknolojiler geliştirerek yapı güvenliğine katkı sunuyoruz." dedi.


        - "Dünya ile yarışan teknolojiler geliştiriliyor"

        Laboratuvarın uluslararası ölçekte önemli altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Bal, dünyada sınırlı sayıda bulunan yapısal deprem laboratuvarları arasında yer alma hedefi taşıdıklarını ifade etti.

        Bal, "Burası Türkiye'nin en büyük deprem laboratuvarı olma potansiyeline sahip. Karbon fiber uygulamaları, yeni nesil sönümleyiciler ve güçlendirme teknikleri üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, dünya ile yarışan deprem teknolojileri geliştirmek." diye konuştu.

        Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, Tayvan Ulusal Deprem Merkezi ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile ortak projeler yürütüldüğünü aktaran Bal, bilimsel işbirliklerinin artırıldığını dile getirdi.


        - Gerçek ölçekte bina testleri yapılabiliyor

        Bal, laboratuvarda tam ölçekli yapı testlerinin gerçekleştirilebildiğini belirtti.

        İnsan sağlığını ölçer gibi analiz ettiklerini anlatan Bal, "9,5 metre yüksekliğinde reaksiyon duvarı ve güçlü temel altyapısıyla gerçek boyuttaki binaları deprem etkisi altında test edebiliyoruz. Ayrıca, yapı sağlığı izleme merkezimiz sayesinde binaların dayanıklılığını, tıpkı insan sağlığını ölçer gibi analiz edebiliyoruz." dedi.

        Bal, üniversitenin erken uyarı sistemi kurulan ilk kampüslerden biri olduğunu, öğrencilerin de laboratuvarda uygulamalı eğitim alma imkanı bulduğunu söyledi.

        Tekirdağ genelinde hızlı deprem tarama çalışmalarının sürdüğünü bildiren Bal, kentte yaklaşık 230 bin binanın incelendiğini, elde edilecek veriler doğrultusunda gerekli önlemlerin kısa sürede hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
