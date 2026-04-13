        Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Çuluak için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çuluak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Özgürler Eski Camisi'ne getirildi.

        Gazi Çuluak'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Vali Soytürk, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Törene, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Ali Rıza Açıkgöz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Deniz Uygun ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galibi olmayan savaş
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli adliyede
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı

        Benzer Haberler

        Çorlu'da kahverengi kokarcaya karşı tuzaklı mücadele başlatıldı
        Domuz sürüsü fotokapana yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 3 karaca fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tüfek ve motosikleti sanal medyada 'ikisi de ruhsatsız' notuyla paylaşan 2...
