Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Çuluak için düzenlenen cenaze törenine katıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çuluak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Özgürler Eski Camisi'ne getirildi.



Gazi Çuluak'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Vali Soytürk, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Törene, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Ali Rıza Açıkgöz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Deniz Uygun ve vatandaşlar katıldı.

