        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da motorize trafik ekibinin tek kadın polisi denetimlerde aktif rol üstleniyor

        Tekirdağ'da motorize trafik ekibinin tek kadın polisi denetimlerde aktif rol üstleniyor

        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde görev yapan motorize "şahin" ekiplerinde yer alan polis memuru Gülşah Şahin (26), kent genelindeki uygulama ve denetimlerde aktif rol üstleniyor.

        Giriş: 26.05.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipte görev yapan Şahin, yoğun trafik bölgelerinde denetimlere katılarak sürücülere trafik kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

        2024 yılında polislik mesleğine başlayan Şahin, trafik birimindeki görevi sırasında gönüllü olarak motosiklet sürüş teknikleri eğitimine katıldı.

        Yaklaşık 4 hafta süren eğitimi tamamlayan Şahin, 2 ay önce motorize trafik ekibinde göreve başladı.

        Şahin, AA muhabirine, polislik ve motosiklet tutkusunu aynı görevde birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Motorize ekiplerin trafikte hızlı müdahale açısından önemli görev üstlendiğini belirten Şahin, "Mesleğimin ikinci yılında motorize trafik ekibinde görev almak benim için büyük gurur. Yaklaşık iki aydır mesaimin büyük bölümünü motosiklet üzerinde geçiriyorum." dedi.

        Vatandaşların kendisini motosiklet üzerinde görünce zaman zaman şaşırdığını ifade eden Şahin, "Kaskımı çıkardığımda insanların yüzündeki şaşkınlık yerini tebessüme bırakıyor. O gidona hakim olmak sadece bilek gücü değil, aynı zamanda cesaret ve disiplin işi." diye konuştu.

        Kadınların her alanda başarılı olabileceğini göstermek istediğini dile getiren Şahin, özellikle küçük kız çocuklarının ilgisinin kendisini motive ettiğini kaydetti.

        Şahin, görevini yaparken 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler'i örnek aldığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ünlüler tatilde
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL'ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
