Tekirdağ'da motorize trafik ekibinin tek kadın polisi denetimlerde aktif rol üstleniyor

Tekirdağ’da trafik denetimlerinde görev yapan motorize "şahin" ekiplerinde yer alan polis memuru Gülşah Şahin (26), kent genelindeki uygulama ve denetimlerde aktif rol üstleniyor.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipte görev yapan Şahin, yoğun trafik bölgelerinde denetimlere katılarak sürücülere trafik kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuyor.



2024 yılında polislik mesleğine başlayan Şahin, trafik birimindeki görevi sırasında gönüllü olarak motosiklet sürüş teknikleri eğitimine katıldı.



Yaklaşık 4 hafta süren eğitimi tamamlayan Şahin, 2 ay önce motorize trafik ekibinde göreve başladı.



Şahin, AA muhabirine, polislik ve motosiklet tutkusunu aynı görevde birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Motorize ekiplerin trafikte hızlı müdahale açısından önemli görev üstlendiğini belirten Şahin, "Mesleğimin ikinci yılında motorize trafik ekibinde görev almak benim için büyük gurur. Yaklaşık iki aydır mesaimin büyük bölümünü motosiklet üzerinde geçiriyorum." dedi.



Vatandaşların kendisini motosiklet üzerinde görünce zaman zaman şaşırdığını ifade eden Şahin, "Kaskımı çıkardığımda insanların yüzündeki şaşkınlık yerini tebessüme bırakıyor. O gidona hakim olmak sadece bilek gücü değil, aynı zamanda cesaret ve disiplin işi." diye konuştu.



Kadınların her alanda başarılı olabileceğini göstermek istediğini dile getiren Şahin, özellikle küçük kız çocuklarının ilgisinin kendisini motive ettiğini kaydetti.



Şahin, görevini yaparken 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler'i örnek aldığını da sözlerine ekledi.

