Tekirdağ'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde, devrilen motosiklette bulunan yolcu hayatını kaybetti.
Giriş: 25.05.2026 - 12:31 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde, devrilen motosiklette bulunan yolcu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.C. idaresindeki motosiklet, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve motosiklette bulunan Y.E.A. sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.E.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri