Tekirdağ bayramda paraşüt tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ, Kurban Bayramı'nda yamaç paraşütü pistleriyle adrenalin tutkunlarını bekliyor.



Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, Ganos Dağı eteklerindeki, yamaç paraşütü pistleriyle adrenalin tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.



Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Ganos Dağları'nın eteklerinde farklı pistlerden yapılan yamaç paraşütüyle keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın bayram gökyüzüyle buluşmak isteyen paraşüt tutkunlarını ağırlayacağını söyledi.



Adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenler için Tekirdağ'ın eşsiz bir alternatif sunduğunu dile getiren Karaküçük, "Bayram tatili çok sayıda misafir ağırlayacağız. Bölgemiz en çokta yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlayacak. Yağışların ardından güzel havların gelmesiyle bayramda ekstrem spor tutkunları Uçmakdere'nin güzelliklerini gökyüzünden izleyip, yeşil ve mavinin tadını çıkaracak." dedi.



Paraşüt pilotu Gökhan Baran da Ganos Dağları'nın zirvelerinden havalanarak Marmara Denizi'nin maviliğiyle yemyeşil ormanların buluştuğu manzarayı gökyüzünden izlemek isteyenler için yamaç paraşütünün unutulmaz bir deneyim sunduğunu ifade etti.



Çok sayıda kişinin bayramda uçuş için randevu oluşturduğunu aktaran Baran, "Uçmakdere her zaman insanların ilgisini çeken bir bölge. Bu bayram tatilinde de heyecan dolu anlar yaşamak isteyen herkesi ağırlamaya hazırız. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.













