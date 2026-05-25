Ergene Belediyesi, yol iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ilçe genelinde yol iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi.



Özellikle kırsal mahalleler ve tarımsal ulaşım güzergahlarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında birçok noktada yol düzenleme, dolgu ve zemin iyileştirme işlemleri gerçekleştirildiğinin belirten Topak, vatandaşların bayram sürecini daha rahat geçirmesi için ekiplerin yoğun mesai yürüttüğünü ifade etti.



- Çorlu Belediyesi Meclisi toplandı



Çorlu Belediyesi 2026 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ikinci oturumda, Mayıs ayı olağan meclis toplantısı ilk oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2025 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü.



Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2025 bütçe kesin hesap raporu, Belediye Meclis Üyesi Onur Yıldız tarafından okunarak meclis oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, söz konusu çalışmalarda emeği geçen belediye personeli ve meclis üyelerine teşekkür etti.

