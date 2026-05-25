        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da tatlıcılarda bayram mesaisi

        Tekirdağ'da tatlıcılarda bayram mesaisi

        Kurban Bayramı öncesinde tatlıcılarda yoğunluk artarken, işletmeler siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

        Giriş: 25.05.2026 - 08:44 Güncelleme:
        Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde ustalar, vatandaşların bayram sofralarını süsleyecek ürünleri hazırlamak için gece geç saatlere kadar çalışıyor.

        Tatlı imalatçısı Abdurrahman Gören, Kurban Bayramı öncesi işlerinde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

        Yoğun talebe yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Gören, "Bayram dönemlerinde özellikle geleneksel tatlılara ilgi daha da artıyor. Vatandaşlarımız en çok fıstıklı ve cevizli baklava ile kadayıf çeşitlerini tercih ediyor. Siparişleri zamanında teslim edebilmek için ekip olarak yoğun çaba gösteriyoruz." dedi.

        Gören, ayrıca, bayram süresince misafirlere ikram edilmek üzere hazırlanan tatlıların taze ve günlük üretildiğini ifade ederek, kaliteli ürün sunmaya önem verdiklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

