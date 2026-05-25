Tekirdağ'da buğday üreticilerine "sarı cücelik" hastalığı uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İlbağı, Trakya’da erken ekim yapılan bazı buğday tarlalarında "sarı cücelik" hastalığının yeniden görülmeye başlandığını belirterek üreticilere uyarılarda bulundu.



İlbağı, AA muhabirine, son haftalarda çiftçilerden gelen ihbarlar üzerine Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinde arazi incelemeleri yaptıklarını söyledi.



Erken ekilen ve virüse hassas çeşitlerin tercih edildiği bazı tarlalarda sarı cücelik hastalığının görüldüğünü ifade eden İlbağı, Trakya’da 2009-2012 yılları arasında yürütülen çalışmalarla çiftçilerin bilinçlendirilmesi sayesinde hastalığın yaklaşık 12 yıldır bölgede büyük ölçüde görülmediğini anlattı.



Son dönemde bazı üreticilerin ekim tarihlerini öne çekmesinin hastalığın yeniden ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten İlbağı, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının da yaprak bitleriyle taşınan hastalıkların yayılımını kolaylaştırdığını dile getirdi.



İlbağı, "Buğday ekimlerinin ekim ayı sonunda veya daha erken yapılması durumunda hastalığın yeniden salgın haline gelmesi kaçınılmaz olabilir." dedi.



Trakya'da yapılan çalışmalarda hastalığın 6 farklı ırkının, hastalığı taşıyan 10 yaprak biti türünün ve 40 yabancı ot türünün tespit edildiğini aktaran İlbağı, özellikle erken ekim ve hassas çeşit kullanımının risk oluşturduğunu kaydetti.



Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kasım ayında yapılan geç ekimlerde hastalığa rastlanmadığını belirten İlbağı, Malkara ve Süleymanpaşa'daki bazı erken ekim yapılan alanlarda ise hastalığın gözlendiğini söyledi.



İlbağı, mevcut bulaşmaların geç enfeksiyon kaynaklı olması nedeniyle verim kaybının sınırlı düzeyde kaldığını ifade ederek, "Üreticilerin gelecek sezon için gerekli önlemleri alması çok önemli."diye konuştu.



Bölgeye uygun dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan İlbağı, şunları kaydetti:



"Anıza ekimden kaçınılması, ekim nöbeti uygulanması ve yabancı otlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Dekara atılacak tohum miktarının 18-20 kilogramı geçmemesi gerekli. Sık ekim hem sarı cücelik hastalığı hem de kök hastalıkları açısından risk oluşturuyor."

