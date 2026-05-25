Tekirdağ'da cam silerken yüksekten düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cam silerken 4. kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti.



Kazımiye Mahallesi Bahçeli Evler 3. Aralık Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında yaşayan N.K. (64), iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



N.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.







