Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi

        Tekirdağ'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi

        Tekirdağ'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, israfın birçok alanda yaygın olduğunu vurguladı.

        Kuraklıkla birlikte su israfının önemine dikkati çeken Soytürk, "Bir taraftan DSİ barajlar ve göletler yapıyor, diğer taraftan bizim de suyu israf etmememiz, biriktirmemiz ve doğru kullanmamız gerekiyor." dedi.

        Su ve gıda israfına karşı bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini belirten Soytürk, Türkiye'de en büyük arıtma tesislerinden birinin Ergene Havzası'nda hayata geçirildiğini anlattı.

        Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) atıkların tesis içinde arıtıldığını ve SAİS sistemiyle denetlendiğini ifade eden Soytürk, bu sürecin çevre açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Soytürk, yaklaşık 1,5 yıldır suyun kaynağından denize ulaşıncaya kadar olan süreçte ölçümler yapıldığını aktardı.

        - "Ergene Nehri ve çevresi daha temiz hale gelecektir"


        Evsel atıkların da en az sanayi kadar kirletici olduğuna dikkati çeken Soytürk, şunları paylaştı:

        "Fabrikalardan ve OSB'lerden önce evsel atıkların su kaynaklarını kirlettiği noktaları inceliyoruz. Görüyoruz ki bugün evsel atıklar en az sanayi kadar kirletici. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemizle birlikte söz konusu bölgelerdeki tüm evsel atıkların Velimeşe OSB'de arıtılmasıyla ilgili bir protokol çalışması yürütüyoruz. Çok yakın bir tarihte bu protokolü imzalayacağız çünkü Velimeşe OSB'nin bu yükü kaldırabilecek büyük kapasitesi bulunmaktadır. Böylece Ergene Nehri ve çevresi daha temiz hale gelecektir."

        Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Soytürk, bu çamurların kurutularak çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı da vakfın 2023 yılında Emine Erdoğan'ın liderliğinde kurulduğunu anlattı.

        Çalıştayların sıfır atık süreçlerini değerlendirmek ve raporlamak amacıyla düzenlendiğini aktaran Erdağı, elde edilen verilerin ülke genelinde daha etkin politikalar geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise çalıştayda iklim krizi, gıda israfı ve su yönetimi gibi başlıkların ele alınacağını belirtti.

        Çalıştayda ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı da bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, atık azaltımı, geri dönüşüm, kompost uygulamaları ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
