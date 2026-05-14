Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydoğdu Mahallesi'ne helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

