Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer makamında gerçekleşen ziyarette Zıvalıoğlu ve beraberindekilerle bir süre görüştü.



Çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Tunçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.



Zıvalıoğlu'na ziyarette, Süleymanpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Aybuğa ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.



- Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele sempozyumu düzenlendi



Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve disiplinler arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla "Bağımlılığı Yeniden Düşünmek: Koruma, Tanı, Tedavi ve İyileşme Yolculuğu Sempozyumu" gerçekleştirildi.



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Rektör Yardımcısı Murat Taşan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Sağlık Müdürü Lütfü Çağatay Onar, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Taşan, konuşmasında bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, bilimsel çalışmaların ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.



Onar da bağımlılığın çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine işaret etti.



Sempozyumda bağımlılıkla mücadeleye ilişkin koruyucu ve önleyici çalışmalar, tanı ve değerlendirme süreçleri, tedavi yöntemleri ile iyileşme süreci farklı oturumlarda ele alındı.



Program kapsamında uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.



- Süleymanpaşa'da vektörle mücadele çalışmaları sürüyor



Süleymanpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve diğer zararlılara karşı vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde periyodik ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.



Doğaya ve diğer canlılara duyarlılık gözetilerek yürütülen uygulamalarda, sivrisinek ve diğer zararlıların üreme alanları kontrol altına alınıyor.



