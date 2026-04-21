        Çorlu Belediye Meclisi Kadın Dayanışma ve Destekleme Komisyonu, komşu ilçe Malkara'da bir dizi ziyarette bulunarak kadın kooperatifçiliği ve dayanışma projelerini yerinde inceledi.

        Çorlu Belediye Meclisi Kadın Dayanışma ve Destekleme Komisyonu, komşu ilçe Malkara'da bir dizi ziyarette bulunarak kadın kooperatifçiliği ve dayanışma projelerini yerinde inceledi.


        Program kapsamında ilk olarak Malkara Trakyam Kadın Kooperatifi ziyaret edildi.


        ,Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk ile komisyon üyesi meclis üyeleri Fatma Erözkan, Hülya Perin Meriç, Gamze Onay, Yelda Tunçer ve Neriman Çivici, Kooperatif Başkanı Aynur Çeşmeliler ile bir araya geldi.


        Heyet, kooperatifte yürütülen çalışmalar, üretim süreçleri ve kadın istihdamına yönelik projeler hakkında bilgi aldı.


        Kooperatif ziyaretinin ardından heyet, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ü makamında ziyaret etti.


        Görüşmede, yerel yönetimlerin kadın dayanışmasını güçlendirmedeki rolü ve iki belediye arasında yapılabilecek ortak projeler ele alındı.


        Öztürk, misafirperverliklerinden dolayı Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk’e teşekkür etti.


        - Çorlu'da kurban pazarı başvuruları başlıyor


        Çorlu Belediyesi, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurulacak kurban pazarları için başvuru ve yer tahsis süreçlerini başlatıyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış alanlarında yer almak isteyen üretici ve işletmeler belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilecek.


        Büyükbaş hayvan pazarı için başvurular 27 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınacak, pazar ise 13 Mayıs’ta açılacak.


        Küçükbaş hayvan pazarı için Çorlu'da kayıtlı işletmeler 27 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.


        Çorlu dışındaki işletmeler için başvurular 4 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Küçükbaş kurban pazarı ise 20 Mayıs’ta açılacak.


        Kurban pazarlarında düzenin sağlanması, hayvan sağlığı ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla başvurularda belirli belgeler talep edilecek.


        Ayrıca pazara getirilecek hayvanların dini kurallara uygun kurbanlık vasfı taşıması gerektiği belirtildi.


        Hayvan küpelerinin elle yazılmış ya da telle tutturulmuş olmaması gerektiği vurgulanırken, belirtilen şartlara uymayanların satış çadırlarının kapatılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 225 bin lira ceza
        Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 225 bin lira ceza
        Tekirdağ'da Üniversite öğrencilerine Narko gençlik bilgilendirmesi
        Tekirdağ'da Üniversite öğrencilerine Narko gençlik bilgilendirmesi
        'Dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsüne 225 bin TL ceza
        'Dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsüne 225 bin TL ceza
        Türkiye'de ıslah projeleri yerli keçi ırklarında sayıyı artırıyor
        Türkiye'de ıslah projeleri yerli keçi ırklarında sayıyı artırıyor
        Kanola ilaçlamasında arıların korunması çağrısı
        Kanola ilaçlamasında arıların korunması çağrısı
        Karadeniz'in afetle mücadelesinde Varna buluşması: Bsuand projesi hız kesme...
        Karadeniz'in afetle mücadelesinde Varna buluşması: Bsuand projesi hız kesme...