Çorlu Belediye Meclisi Kadın Dayanışma ve Destekleme Komisyonu, komşu ilçe Malkara'da bir dizi ziyarette bulunarak kadın kooperatifçiliği ve dayanışma projelerini yerinde inceledi.





Program kapsamında ilk olarak Malkara Trakyam Kadın Kooperatifi ziyaret edildi.





,Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk ile komisyon üyesi meclis üyeleri Fatma Erözkan, Hülya Perin Meriç, Gamze Onay, Yelda Tunçer ve Neriman Çivici, Kooperatif Başkanı Aynur Çeşmeliler ile bir araya geldi.





Heyet, kooperatifte yürütülen çalışmalar, üretim süreçleri ve kadın istihdamına yönelik projeler hakkında bilgi aldı.





Kooperatif ziyaretinin ardından heyet, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ü makamında ziyaret etti.





Görüşmede, yerel yönetimlerin kadın dayanışmasını güçlendirmedeki rolü ve iki belediye arasında yapılabilecek ortak projeler ele alındı.





Öztürk, misafirperverliklerinden dolayı Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk’e teşekkür etti.





- Çorlu'da kurban pazarı başvuruları başlıyor





Çorlu Belediyesi, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurulacak kurban pazarları için başvuru ve yer tahsis süreçlerini başlatıyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış alanlarında yer almak isteyen üretici ve işletmeler belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilecek.





Büyükbaş hayvan pazarı için başvurular 27 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınacak, pazar ise 13 Mayıs’ta açılacak.





Küçükbaş hayvan pazarı için Çorlu'da kayıtlı işletmeler 27 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.





Çorlu dışındaki işletmeler için başvurular 4 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Küçükbaş kurban pazarı ise 20 Mayıs’ta açılacak.





Kurban pazarlarında düzenin sağlanması, hayvan sağlığı ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla başvurularda belirli belgeler talep edilecek.





Ayrıca pazara getirilecek hayvanların dini kurallara uygun kurbanlık vasfı taşıması gerektiği belirtildi.





Hayvan küpelerinin elle yazılmış ya da telle tutturulmuş olmaması gerektiği vurgulanırken, belirtilen şartlara uymayanların satış çadırlarının kapatılacağı ifade edildi.



