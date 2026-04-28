Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Çorlu Spor Şurası", kentin spor paydaşlarını bir araya getirdi.





Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Çorlu'nun spor altyapısı ve geleceğe yönelik hedefler ele alındı.





Açılışta konuşan Sarıkurt, kentin spor kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Çorlu’nun 2020 yılında "Avrupa Spor Kenti" unvanı almasının bu alandaki kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti.





Şura kapsamında oluşturulan komisyonların raporları ve sonuç bildirgesi okunurken, katkı sunanlara plaket verildi.





Toplantıya yerel yöneticiler, spor kulübü temsilcileri ve antrenörler katıldı.





- Sarıkurt, belediye başkanları toplantısına katıldı





Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Özgür Özel başkanlığında Ankara'da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.





Toplantıda yerel yönetim politikaları ve sosyal belediyecilik anlayışı ele alındı.





Sarıkurt, yaptığı değerlendirmede, yerel yöneticilerin temel sorumluluğunun halka kesintisiz hizmet sunmak olduğunu belirterek, "Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



