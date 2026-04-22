Köy okulundaki kız öğrencilerin 23 Nisan'da takacağı tokalar özel bireylerin elinden çıktı

Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta köy okulunda kız çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında takacağı tokaları özel bireyler hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentte bir özel eğitim kurumunda eğitim alan 10 özel gereksinimli çocuk ve genç, köy okullarında eğitim gören öğrenciler için bir araya geldi. Çocuklar, Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kız öğrencilerinin takması için 3 öğretmen gözetiminde 1 haftada keçeden Türk bayraklı 50 toka yaptı.

        Söz konusu özel eğitim kurumunun sahibi ve Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Suna Arslan Köten, AA muhabirine, kurumlarında bir atölye açtıklarını söyledi.

        Atölyenin ismini "Geç Müdahale Atölyesi" koyduklarını belirten Köten, "18 yaş üstü özel gereksinimli bireyleri üretime katmak ve örnek olması için böyle bir projeye başladık. Bu projede de bizim kardeş okulumuz vardı. Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulu. Farkındalık olsun diye önce okul ziyareti yaptık. Daha sonra onlar bize mektup yazdılar. Bizim ürettiğimiz ürünlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için istekte bulundular. Bizim çocuklar da bayram programına katılacak kız çocuklarına tokalarını yaptılar." dedi.

        Özel gereksinimli bireylerin eğitim çağından çıktıktan sonra yapabilecekleri çok şey olmadığına işaret eden Köten, "İş bulmakta zorluk çekiyorlar. Aileler strese giriyor. Biz de geç müdahale atölyemizde bu yaş grubu ve çocuklarımızla birlikte birçok ürün çıkıyoruz." diye konuştu.

        Yapılan ürünleri sattıklarını belirten Köten, "Çocuklar ürünü üretmeyi, sattıktan sonra para kazanmayı, ondan sonra o paranın nasıl harcanacağını öğreniyorlar. Bu da çocukların motivasyonlarını artırıyor." ifadelerini kullandı.

        Yaptıkları tokaları köy çocuklarına hediye ettiklerini söyleyen Köten, şöyle devam etti:

        "Gençlerimiz tokaları 1 haftada yaptı. Kimi kesme işini, kimi kalıp çizme işini kimi yapıştırmasını yapıyor. Bir hafta içinde 10 çocuğumuz 50 toka yaptı. Çocuklarımızın içerisinde orta düzeyde otizm de var, orta düzey zihinsel engelli de var."

        Özel birey Dilara Türk de "Arkadaşlarımla beraber toka yaptık. Yıllardır buraya geliyorum. Toka yapmak bizim içi zor olmadı. Burada çok şey yapıyoruz." dedi.

        Özel birey annesi Fatma İncirbelen ise "Çocuğum bu sene okulu bitirecek. Buradaki atölyede çocuğum çok güzel etkinlikler yapıyor. Köy okuluna toka yaptılar. Çok mutlu olduk. Bizler de hayatın içinde olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu etkinlikleri yaptıkları için çocuklarımız çok mutlu oluyorlar. Okul bitiminde daha kapsamlı atölyelerde çalışırlarsa mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

        Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulu sınıf öğretmeni Samet Taşdelen ise "Öğrencilerimiz tokalar özel kardeşlerinden geldiği için çok mutlular." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Tokat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Niksar'da "Okulu tarayacağım" diyen çocuk gözaltına alındı
        Tokat'ta heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı
        TOGÜ'den bağımlılıkla mücadelede büyük adım
        Tokat'ta Yeşilay'ın tanıtımı yapıldı
