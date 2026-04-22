Köy okulundaki kız öğrencilerin 23 Nisan'da takacağı tokalar özel bireylerin elinden çıktı

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta köy okulunda kız çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında takacağı tokaları özel bireyler hazırladı.



Kentte bir özel eğitim kurumunda eğitim alan 10 özel gereksinimli çocuk ve genç, köy okullarında eğitim gören öğrenciler için bir araya geldi. Çocuklar, Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kız öğrencilerinin takması için 3 öğretmen gözetiminde 1 haftada keçeden Türk bayraklı 50 toka yaptı.



Söz konusu özel eğitim kurumunun sahibi ve Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Suna Arslan Köten, AA muhabirine, kurumlarında bir atölye açtıklarını söyledi.



Atölyenin ismini "Geç Müdahale Atölyesi" koyduklarını belirten Köten, "18 yaş üstü özel gereksinimli bireyleri üretime katmak ve örnek olması için böyle bir projeye başladık. Bu projede de bizim kardeş okulumuz vardı. Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulu. Farkındalık olsun diye önce okul ziyareti yaptık. Daha sonra onlar bize mektup yazdılar. Bizim ürettiğimiz ürünlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için istekte bulundular. Bizim çocuklar da bayram programına katılacak kız çocuklarına tokalarını yaptılar." dedi.



Özel gereksinimli bireylerin eğitim çağından çıktıktan sonra yapabilecekleri çok şey olmadığına işaret eden Köten, "İş bulmakta zorluk çekiyorlar. Aileler strese giriyor. Biz de geç müdahale atölyemizde bu yaş grubu ve çocuklarımızla birlikte birçok ürün çıkıyoruz." diye konuştu.



Yapılan ürünleri sattıklarını belirten Köten, "Çocuklar ürünü üretmeyi, sattıktan sonra para kazanmayı, ondan sonra o paranın nasıl harcanacağını öğreniyorlar. Bu da çocukların motivasyonlarını artırıyor." ifadelerini kullandı.



Yaptıkları tokaları köy çocuklarına hediye ettiklerini söyleyen Köten, şöyle devam etti:



"Gençlerimiz tokaları 1 haftada yaptı. Kimi kesme işini, kimi kalıp çizme işini kimi yapıştırmasını yapıyor. Bir hafta içinde 10 çocuğumuz 50 toka yaptı. Çocuklarımızın içerisinde orta düzeyde otizm de var, orta düzey zihinsel engelli de var."



Özel birey Dilara Türk de "Arkadaşlarımla beraber toka yaptık. Yıllardır buraya geliyorum. Toka yapmak bizim içi zor olmadı. Burada çok şey yapıyoruz." dedi.



Özel birey annesi Fatma İncirbelen ise "Çocuğum bu sene okulu bitirecek. Buradaki atölyede çocuğum çok güzel etkinlikler yapıyor. Köy okuluna toka yaptılar. Çok mutlu olduk. Bizler de hayatın içinde olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu etkinlikleri yaptıkları için çocuklarımız çok mutlu oluyorlar. Okul bitiminde daha kapsamlı atölyelerde çalışırlarsa mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.



Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulu sınıf öğretmeni Samet Taşdelen ise "Öğrencilerimiz tokalar özel kardeşlerinden geldiği için çok mutlular." diye konuştu.

