TOGÜ Rektörü Yılmaz, "Spor Dostu Kampüs" doğa yürüyüşüne katıldı

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ​​​​​​​Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite tarafından yürütülen "Spor Dostu Kampüs" etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.



Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Taşlıçiftlik Kampüsü yürüyüş yollarında devam etti. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte katılımcılar, kampüsün yeşil doğası eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.



Rektör Yılmaz, üniversitede sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine dikkat çekti.









