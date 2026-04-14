TOGÜ'de oryantiring yarışması gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) oryantiring yarışması yapıldı.



TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de okul sporları kapsamında düzenlenen oryantiring yarışması, Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.





Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen sporcuların ilgi gösterdiği yarışmaya 18 şehirden 54 okuldan 450 sporcu katıldı.



Yarışma kapsamında sporcular, hem takım hem de ferdi kategorilerde parkura çıktı. Doğa ile iç içe gerçekleşen müsabakalarda katılımcılar yön bulma, hız, dayanıklılık ve strateji becerilerini sergiledi.



Yarışma sonucunda başarılı olan 16 takım, Uşak'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.







