        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı üzerindeki yaya köprüsü ulaşıma kapatıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde debisi yükselen Kelkit Çayı üzerindeki yaya köprüsü, çökme riskiyle ulaşıma kapatıldı.

        Giriş: 15.05.2026 - 19:14 Güncelleme:
        AFAD ekipleri, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta olan ve Kelkit Çayı'nın iki yakasında yerleşimi bulunan Tepekışla köyünde yayaların kullandığı demir köprünün suyun yükselmesiyle birlikte yıkılma riski altında olduğunu belirledi.

        Köprü güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı.

        Evleri karşı kıyıda olan bazı vatandaşların ise tehlikeye aldırmadan güvenlik şeridi çekili olan köprüden geçtikleri görüldü.

        Köyde yaşayan Sefer Soğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ben 86 yaşındayım. Su çoğalıyordu ama bu kadar olmuyordu. En az 40 sene olmuştur bu seviyeyi görmeyeli." dedi.

        Belirli aralıklarla, debinin artacağına ve Kelkit Çayı'na yaklaşılmamasına ilişkin duyurular yapılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
