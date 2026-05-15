Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı üzerindeki yaya köprüsü ulaşıma kapatıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde debisi yükselen Kelkit Çayı üzerindeki yaya köprüsü, çökme riskiyle ulaşıma kapatıldı.



AFAD ekipleri, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta olan ve Kelkit Çayı'nın iki yakasında yerleşimi bulunan Tepekışla köyünde yayaların kullandığı demir köprünün suyun yükselmesiyle birlikte yıkılma riski altında olduğunu belirledi.



Köprü güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı.



Evleri karşı kıyıda olan bazı vatandaşların ise tehlikeye aldırmadan güvenlik şeridi çekili olan köprüden geçtikleri görüldü.



Köyde yaşayan Sefer Soğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ben 86 yaşındayım. Su çoğalıyordu ama bu kadar olmuyordu. En az 40 sene olmuştur bu seviyeyi görmeyeli." dedi.



Belirli aralıklarla, debinin artacağına ve Kelkit Çayı'na yaklaşılmamasına ilişkin duyurular yapılıyor.

