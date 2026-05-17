Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı önlemler sürüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta yaşanan ve devam etmesi beklenen taşkına karşı alınan önlemler artırılıyor.



İl genelinde artan yağışların ardından Yeşilırmak ve kollarında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Turhal'da da bazı bölgelerde taşkın ve su baskınları yaşandı.



Turhal Belediyesi, DSİ ve Tokat İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce, yaşanabilecek yeni taşkınlara karşı kamyon ve iş makineleri ile ırmak kenarında tahkimat yapılmaya başlandı.



Çalışmaların, Kazım Karabekir Mahallesi'nden başlayarak Borsa Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik hat boyunca devam edeceği öğrenildi.



Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, çalışmaların devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

