Tokat'ta 3 gündür süren yağışlarla yollarda su birikintileri oluştu

Tokat'ta aralıklarla devam eden yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kentte 3 gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Karşıyaka Mahallesi'nde yollarda su birikintileri görülürken, çevre yoluna yağışın ardından taş parçaları düştü.



Belediye ve Devlet Su İşleri ekipleri, su taşkınlarının yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

