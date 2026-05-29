Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 29.05.2026 - 20:51
İlçeye bağlı Teknecik köyünde, yayladaki ahırına giden Yaşar Çanta'nın (61) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.
Yaralanan Çanta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
