Tokat'ta sular altında kalan mezarlık ve tarım arazileri dronla görüntülendi

Tokat'ın Pazar ilçesinde su altında kalan mezarlık ve tarım arazileri dronla görüntülendi.





İlçeye bağlı Ovayurt köyünde Yeşilırmak Nehri'nin taşması nedeniyle pek çok tarım arazisi ve mezarlık sular altında kaldı.



Mezarlık ve araziler dronla görüntülendi.



İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince söz konusu arazilerin etrafı setlerle çevrildi.



Boşaltılan Ovayurt köyünde jandarma ekiplerinin bekleyişi sürüyor.



AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları da devam ediyor.







