Yeşilyurt'ta Engelliler Haftası programı yapıldı
-Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Engelliler Haftası kapsamında Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmen ve öğrencileri tarafından program hazırlandı.
Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural'ın da katıldığı programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve etkinlikler, duygu dolu anlara sahne oldu.
Kaymakam Altın, öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları başarılı program dolayısıyla tebrik ederek, "Sevgi varsa engel yoktur" diyerek günün anısına öğrencilerle birlikte pasta kesti.
