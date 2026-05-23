Trabzon'da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince il genelinde Ortahisar başta olmak üzere ilçelerdeki mezarlıklarda ot biçme, çevre temizliği, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.



Ekipler, 92 talep kapsamında mezarlıklarda temizlik yapıldı, 44 talep için muhtarlara benzin ve misina desteği sağlanarak alanların temizliği muhtarlar eliyle tamamlandı.



Açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli alanlarda gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların titizlikle tamamlandığı belirtilerek, "Mezarlıklarımızın bakımı, temizliği ve düzeni konusunda ekiplerimiz yıl boyunca çalışmalarını sürdürmektedir. Bayram öncesi yoğunlaştırılan çalışmalarla mezarlık alanlarımız vatandaşlarımızın ziyaretine hazır hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

