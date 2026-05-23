Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'da Onuachu, sezona damga vurdu

        Trabzonspor'da Onuachu, sezona damga vurdu

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı 2 golle Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynayan Paul Onuachu, sezona damga vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Onuachu, sezona damga vurdu

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı 2 golle Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynayan Paul Onuachu, sezona damga vurdu.

        Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 30 karşılaşmada 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.

        Onuachu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 müsabakada 4 gol kaydederken bu sezon toplam 36 maçta 26 kez fileleri havalandırmayı başardı.




        - Kulüp tarihine geçti

        Nijeryalı oyuncu, ligde 22 golle RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.

        Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek kulüp tarihinde 6. gol krallığı başarısı gösteren isim oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24), gol krallığı ünvanını elde etmişti.

        Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu da oldu.




        - Kupada da en golcülerden

        Onuachu, 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Ernest Muçi ile birlikte en golcülerinden biri oldu.

        Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği Fethiyespor ve RAMS Başakşehir müsabakalarında birer, TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.


        Onuachu, final karşılaşmasındaki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynadı.





        - Gollerin yüzde 36'sına imza attı

        Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 36'sına imza attı.

        Ligde 34 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.

        Karadeniz ekibi, ​​​​​​​Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı.

        Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 66'sını elde etti.





        - Onuachu'nun ligdeki golleri

        Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ile 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

        Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

        Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14. haftada 3-1 galip gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 2 gol attı.

        Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

        Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da bir gol attı.

        Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftada sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada birer, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

        Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 28. haftada takımının 2-1 galip geldiği Galatasaray maçında ilk golü atan isim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"

        Benzer Haberler

        Karadeniz Sahil Yolu viyadüklerle Değirmendere Tüneli'ne bağlanıyor Değirme...
        Karadeniz Sahil Yolu viyadüklerle Değirmendere Tüneli'ne bağlanıyor Değirme...
        Trabzonspor taraftarları kupa şampiyonu takımlarını coşkuyla karşıladı
        Trabzonspor taraftarları kupa şampiyonu takımlarını coşkuyla karşıladı
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi:
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi:
        Trabzon'da Türkiye Kupası coşkusu Bordo Mavili taraftarlar karşılaşma sonra...
        Trabzon'da Türkiye Kupası coşkusu Bordo Mavili taraftarlar karşılaşma sonra...
        Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazandı
        Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazandı
        Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip...
        Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip...