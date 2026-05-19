Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 19.05.2026 - 18:49
Selahattin Bostan'ın (53) kullandığı 61 BS 963 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Helvacı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
