Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da OSBÜK Karadeniz Bölge Toplantısı düzenlendi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde "Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Karadeniz Bölge Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 17:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Tahir Şahin, şehrin tarih boyunca ticaretin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.


        Trabzon'un üretimde, sermayede ve ticarette önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Vali Şahin, "Sayın Bakanımızın liderliğinde, devletimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bu bölgeyi her alanda bir üretim merkezi haline getirmek için şehirlerimizle birlikte, istişareyle, daha çok çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise bütün yatırımcılar için Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu belirtti.


        Türkiye ekonomisinin pandemi ve deprem gibi süreçlerle karşılaştığına değinen Genç, "Bunları dikkate aldığımızda her zamankinden daha fazla üretmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Çünkü biz ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Bu topraklar sadece güçlü olmayı değil, güçlü kalmayı da size zorunlu kılıyor. Bunun temeli ekonomi ve dolayısıyla en önemli parçası da sanayicilerimizdir." dedi.


        - "Karadeniz'de geniş bir sanayi altyapısına ulaşmış durumdayız"

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da geçen yıl teşvik sisteminin yenilenerek daha güçlü araçlarla devreye alındığını, yatırımcıların her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.


        Sanayi alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yeni sanayi alanları planlanıyor. Bu süreçte sizlerin görüş ve önerileri bizim için son derece kıymetlidir. Uygun gördüğünüz alanları bizlerle paylaşırsanız gerekli değerlendirmeleri yapmaya hazırız. Bugün itibarıyla Karadeniz'de geniş bir sanayi altyapısına ulaşmış durumdayız. Üretim yapan ve yatırım sürecinde olan tüm sanayicilerimize başarılar diliyorum. İnanıyorum ki el birliğiyle çalışarak çok daha güçlü bir üretim altyapısı kuracak ve ülkemizi daha ileriye taşıyacağız."

        Toplantıda, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya da görüşlerini dile getirdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Benzer Haberler

