        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri OSBÜK Başkanı Kütükcü TTSO'yu ziyaret etti

        Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 16:28 Güncelleme:
        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, OSBÜK Başkanı Kütükçü ve yönetim kurulu üyeleri, TTSO'yu ziyaretlerinde ildeki sanayi bölgeleri başta olmak üzere çeşitli konularda istişarede bulundu.

        Kütükçü, Trabzon'a Karadeniz bölge toplantısı için geldiklerini belirterek, "Arsin Organize Sanayi Bölgesindeki toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan'ın katılımıyla yapılacak. Sanayicilerimizle sorunları istişare edilecek. Bölge toplantısını yaptığımız illerde oda ve borsalarımıza da ziyaretlerde bulunarak şehirle ilgili istişarede bulunuyoruz. Arsin OSB ve şehirdeki diğer OSB'lerimizin sorunlarını dinliyoruz. Daha önce 2023 yılında OSBÜK yönetim kurulumuz ile Trabzon'u ziyaret etmiştik. Şimdi Karadeniz Bölge toplantısı ile sorunları istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.


        TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise bölge ve şehrin ekonomisindeki gelişmelere değindi.


        Somonu hem kültür yoluyla yetiştirerek hem de işleyerek ürünlere dönüştürdüklerini vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

        "Fındıktan sonra ilimizde ve bölgemizde en yüksek ihracatı yapılan ikinci sektör haline geldi. Trabzon'da Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ihtiyacımız var. Bizim için çok önemli. Şu anda mevcut OSB'lerde firmalarımız arıtma tedbirlerini alarak faaliyetlerine devam ediyor. Sektördeki büyüme ve yeni yatırımlara baktığımızda 5 yıl sonra ihtisas OSB'ye çok büyük ihtiyacımız olacak ve bu nedenle bugünden çözüp hazır hale getirmeliyiz. Çünkü Trabzon'da yeni bir arsa üretmek zor. İstimlak çok pahalı ve zaman alıyor. İlçe belediye başkanları ile de görüşüp destek istiyoruz. Çünkü gerek bazı üyelerimiz gerekse bölgemizde üretim yapmak isteyen firmalarımızın bir kısmı farklı bölgelere kaydı."


        Ziyarette, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Selçuk İskender, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, TTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aydoğdu ve Sayım Adanur ile Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya da yer aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

