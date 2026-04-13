        Tunceli'nin dijital rehberi turistleri saklı güzelliklerle buluşturuyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de turistlerin tarihi, doğal ve kültürel alanları daha kolay gezebilmesi için "Tunceli Dijital" mobil uygulaması geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Sarp dağların arasında kurulu Tunceli, yayla, kale, köprü, kanyon, buzul göl ve şelaleleriyle keşfedilmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

        Kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla da Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

        Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin il merkezinin yanı sıra Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Nazımiye, Çemişgezek, Hozat ve Pertek ilçesindeki doğal, tarihi ve kültürel mekanları daha kolay gezebilmesi için "Tunceli Dijital" mobil uygulaması geliştirildi.

        Yaklaşık 5 aylık çalışmayla hizmete sunulan uygulamada kentin gezilecek yerleri, yöresel lezzetleri ile ürünleri, efsaneleri, hikayeleri, faunası, florası, doğa aktiviteleri, inanç, kültür ve yürüyüş rotalarına dair bilgiler yer alıyor.

        - Ziyaretçiler ilgi alanlarına göre rota oluşturabiliyor

        Uygulamadaki akıllı rota modu sayesinde de ziyaretçiler zaman, mevsim, süre, tempo ve ilgi alanlarını belirleyip gezi rotası oluşturabiliyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, AA muhabirine, Tunceli'nin güzelliklerini ülke ve dünya çapında tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

        Kentte gezilebilecek birçok yerin olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

        "Mobil uygulamamızda Tunceli'nin sahip olduğu rotalar, flora, fauna ve inanç merkezleriyle ilgili detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca mobil uygulamamızda özellikle görme engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak sesli açıklamalar var. Özellikle burayı ziyarete gelen misafirlerimiz ilgi alanlarına, kalacakları sürelere ve seyahat ettikleri araca göre isteklerini uygulamaya girdikleri zaman sistem otomatik olarak rota çiziyor."

        - "Gelsinler huzurun şehri Tunceli'de bir arada olalım"

        Kaya, herkesin Tunceli'yi gezip görmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu güzellikleri görmek isteyenleri yanımıza bekliyoruz, gelsinler huzurun şehri Tunceli'de bir arada olalım. Tunceli Dijital uygulamasıyla da insanların buraya daha fazla ilgi duyacağını ve o misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

        Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Doç. Dr. Anıl Utku da Tunceli Dijital mobil uygulamasını Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde geliştirdiğini anlattı.

        Uygulamanın turistler için mobil bir rehber olduğunu ifade eden Utku, şunları kaydetti:

        "Uygulama üzerinde farklı modülleri entegre ettim ve bunlardan biri akıllı rota modu. Bu modu kullanarak kullanıcılar kendilerine göre uyguladıkları filtreleme içerikleri sayesinde kişisel rotalara sahip olabilecek. Onun dışında uygulamada Tunceli'deki gezilecek yerler, tarihi noktalar ve inanç noktalarıyla alakalı hem sesli açıklamalar hem de metinsel içerikler sunduk."

        Utku, uygulamadaki bilgileri görüntülerle desteklemeye çalıştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

