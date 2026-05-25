        Uşak Haberleri Uşak'ta geçen yıl susuz kalan Küçükler Barajı tamamen doldu

        Uşak'ta geçen yıl susuz kalan Küçükler Barajı tamamen doldu

        Uşak'ın önemli su kaynaklarından olan, geçen yıl ağustos ayında kullanılacak su kalmadığı için hizmet dışı kalan Küçükler Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Küçükler Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek baraj olmasının yanı sıra tarımsal sulamada da hizmet veriyor.

        Su kalmadığı için geçen ağustos ayında hizmet dışı kalan baraj yıl başından bu yana etkili olan yağışlarla güçlendi. Devlet Su İşleri'nin Darı ve Sergen derelerinden gelen suyu baraja kayıpsız olarak taşımak için yaptığı boru hattı da barajın dolmasında etkili oldu.

        Tam doluluğa ulaşan barajda dolu savağından su akışı başladı.

        DSİ yetkilileri, barajın doluluk oranının en son 2016 yılında yüzde 100'e ulaştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
