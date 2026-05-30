        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Bayram tatilinde binlerce kişi inci kefali göçünü izledi

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde İnci Kefali Tabiat Parkı'nı ziyaret eden binlerce kişi, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu izleme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden inci kefallerinin yolculuğu sürüyor.

        Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş İnci Kefali Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, yağışlarla debisi yükselen Deliçay'da suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşan balıkların zorlu yolculuğunu izliyor.

        Kurban Bayramı tatilinde çevre il ve ilçelerden mesire alanına akın eden binlerce kişi, balıkların göçünü izledi, doğada vakit geçirdi.

        Fotoğraf tutkunları da balıkları avlayarak beslenen martıları ve suyun tersine göç eden balıkları fotoğraflamaya çalıştı.

        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, AA muhabirine, inci kefali göçünü fotoğraflamak için bayram tatilini bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

        Ziyaretçi yoğunluğuna dikkati çeken Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

        "İnanılmaz bir kalabalık var. Turizmin Van'daki, Erciş'teki etkisini görmek bizler için memnuniyet verici. Balık göçünü her yıl düzenli olarak fotoğraflamaya çalışıyoruz çünkü inanılmaz bir doğa harikası. Kayıt altına alınması gereken önemli doğa gerçeklerimizden biri. Erciş'teki İnci Kefali Tabiat Parkı sadece bölge derneklerinin değil, Türkiye'de bulunan tüm fotoğraf derneklerinin ilgisini çeken ve ilk fırsatta gelip fotoğrafladıkları Türkiye'nin önemli fotoğraf noktalarından biri."

        - "İlk defa burada martıların balıkları avladığını izledim"

        Adana'dan gelen fotoğrafçı Sefa Ulukan da "Bayram tatilini fırsat bilip inci kefali göçünü fotoğraflamak istedim. Onun için geldim. Umarım iyi kareler yakalarım. Burası çok kalabalık. Çok güzel bir doğa olayı yaşanıyor. Balıklar zıplarken martıların da bunları yakalaması fotojenik bir ortam yaratıyor. O anları yakalamaya çalışacağız." dedi.

        Ağrı'dan gelen Musa Adakaya ise "Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek istedik. Martıların balıkları avladığı bir sezona denk geldik. Burası çok güzel. Ailelerin vakit geçirebileceği, dinlenebileceği güzel bir mekan. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        Helin Adakaya, "Hava çok güzel. Balıkları, martıları gördüm. İlk defa burada martıların balıkları avladığını izledim. Çok güzeldi, hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Ekibini doğurtmuş!
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        "Narkokapan Van" operasyonunda tutuklananların toplam 664 suç kaydı tespit...
        Van'ın leylakları kayıt altına alınıyor
        Van'ın tarihi caddesi altyapı kurbanı vatandaş ve sürücüler isyan noktasınd...
        Van'da trafik kazası: 8 yaralı
        Van Gölü kıyısında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Van Gölü'nde şiddetli rüzgar dalgaları coşturdu
